Ночная маска для лица `A`PIEU` FRESH MATE MASK увлажняющая с экстрактом базилика и баобаба 50 мл

Отличная ночная маска

Плюсы: отлично увлажняет кожу, последнее время начала сталкивать с тем, что сушится и шелушится

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кожа на скулах, если обильно нанести маска на проблемные места, то маска справляется на ура за одну ночь! Хорошо впитывается, нет никакого неприятного ощущения, пахнет приятно.

Минусы: не выявлено.

Рекомендую всем, хотя бы попробовать! Одной горошины хватает нанести на все лицо. Еще и стоит недорого. Если устроить 14дневный курс этой маски, то кожа лица скажет вам спасибо!!