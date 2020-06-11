8 800 707 47 47
БРЕНДЫ Все бренды
Москва
Выбор города:
Москва Санкт-Петербург
Магазины Дисконтная карта БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ДО ПВЗ ОТ 990 Р Доставка
Красота в удовольствие!
0
0
0
Каталог > Уход за кожей > Средства для лица > Маски для лица
  1. Каталог
  2. Уход за кожей
  3. Средства для лица
  4. Маски для лица

Ночная маска для лица `A`PIEU` FRESH MATE MASK увлажняющая с экстрактом базилика и баобаба 50 мл

A`PIEU
Все товары бренда

Ночная маска для лица `A`PIEU` FRESH MATE MASK увлажняющая с экстрактом базилика и баобаба 50 мл

маски
Артикул 138846
Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
29 отзывов
FRESH MATE MASK
Ночная маска для лица `A`PIEU` FRESH MATE MASK увлажняющая с экстрактом базилика и баобаба 50 мл
Внешний вид товара может отличаться от изображенного на фотографии.
369 р.

Наличие в интернет-магазине

Описание
  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 65 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 38 мм
  • Ширина упаковки: 53 мм
  • Длина упаковки: 120 мм
  • Тег: Маски гелевые для лица
Ночная маска для лица экстраувлажняющая и освежающая содержит экстракт семян базилика, экстракт семян баобаба, экстракт хлопка, экстракт бамбука.
Экстракт базилика в составе маски увлажняет и тонизирует, разглаживает мелкие морщинки, восстанавливает нарушенный липидный барьер кожи, повышает эластичность кожи, снижает образование мимических морщин. Экстракт баобаба восстанавливает эластичность и упругость кожи, улучшает ее структуру и оказывает глубокое увлажняющее действие. Экстракт семян хлопка дарит коже мягкость и эластичность. Экстракт бамбука способствует возвращению упругости кожи, замедлению процессов старения, несет антиоксидантное действие, избавляет от мешков и синяков под глазами, обладает успокаивающим и регенерирующим действием,
Способ применения:
Нанесите достаточное количество маски на кожу лица перед сном в качестве самого последнего этапа
...
ухода. Смойте маску теплой водой на следующее утро. Только для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.
Состав:
Water, Glycerin, Butylene Glycol, Ocimum Basilicum (Basil) Seed Extract, Cyclopentasiloxane, Betaine, Cetyl Ethylhexanoate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tromethamine, Cyclohexasiloxane, Polyacrylate-13, Xanthan Gum, Dimethicone, Cetearyl Olivate, Beeswax, Polyisobutene, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Sorbitan Olivate, Propanediol, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polysorbate 20, Fragrance, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Adansonia Digitata Seed Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Bambusa Vulgaris Water, Gossypium Herbaceum (Cotton) Extract
Подробнее
отзывы (29)
Сортировать по:
АЛЬБИНА
Тон кожи:Нейтральный
Цвет глаз:Серый
Тип кожи:Жирная
Хорошая маска
11.06.2020
Маска классная, увлажняет хорошо

NK
18.05.2020
Мягкость и увлажнение на ура, действительно чувствуются. Приятный запах. Немного по успокаивающему ... действию напомнил "зеленую" маску этой серии, но базиликовая понравилась и подошла даже больше.
Читать дальше
АННА Казань, Казань
Тон кожи:Нейтральный
Цвет глаз:Зеленый
Тип кожи:Комбинированная
Отличная ночная маска
23.04.2020
Плюсы: отлично увлажняет кожу, последнее время начала сталкивать с тем, что сушится и шелушится ... кожа на скулах, если обильно нанести маска на проблемные места, то маска справляется на ура за одну ночь! Хорошо впитывается, нет никакого неприятного ощущения, пахнет приятно.
Минусы: не выявлено.
Рекомендую всем, хотя бы попробовать! Одной горошины хватает нанести на все лицо. Еще и стоит недорого. Если устроить 14дневный курс этой маски, то кожа лица скажет вам спасибо!!
Читать дальше
ДАРЬЯ Москва, Москва
Возраст:26
Тон кожи:Нейтральный
Цвет глаз:Зеленый
Тип кожи:Комбинированная
На меня не подействовала
19.11.2019
Получила лишь легкое сияние, отдала подружке которая от неё в восторге.

Добавить отзыв
Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Добавьте отзыв, заполнив личные данные, или сначала войдите на сайт, тогда информация будет автоматически взята из профиля.
войти
Как написать полезный отзыв:
  • - Заполните поля, в поле «Отзыв» опишите плюсы и минусы товара и общие впечатления от него;
  • - Нажмите кнопку «Отправить отзыв». Если она неактивна, заполните поля, которые отмечены звездочкой. Уведомление о публикации отзыва на сайте придет на e-mail, указанный при регистрации (если вы авторизованы);
  • - Если у вас вопрос или жалоба, напишите на нашу почту для быстрой связи info@podrygka.ru

Отзывы публикуются после модерации, поэтому появляются на сайте не сразу.

Рейтинг*(оцените товар, указав количество звезд от 1 до 5).
Наличие в магазинах
Название
Адрес
Станция метро
Наличие
Режим работы
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Некрасова
Балашиха, Некрасова ул., д. 7
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Свердлова в ТЦ Смайл
Балашиха, Свердлова ул., д.30
Щёлковская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Советской в Балашихе
Балашиха, Советская ул., д.12
Новогиреево
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Советской в мкр Железнодорожный
Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Советская ул., д. 1Е
 
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Третьяка в гипермаркет Атак
Балашиха, Балашихинское ш., д. 4 (ул. Третьяка, д.8)
Щёлковская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Центральной
Балашиха, микрорайон Кучино, Центральная ул., д. 40 В
Новокосино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Юбилейной в Балашихе
Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Юбилейная ул., д. 2
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в ТЦ Галерея 9-18
Видное, Олимпийская улица, 6, корп. 1
Домодедовская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Каширском шоссе в ТРЦ Вегас
Видное, ТРЦ ВЕГАС, 24 км МКАД, Каширское ш., вл. 1
Домодедовская
Наличие
пн. - чт., вс. 10:00-23:00пт. - сб. 10:00-24:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Менделеева
Воскресенск, Менделеева ул.,д 26
Котельники
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Лесной
Дзержинский, ул. Лесная, д. 11, пом. XV
Люблино
Кузьминки
Алма-Атинская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Советской площади в ТЦ Дмитровский Пассаж
Дмитров, Советская Площадь, д. 2
 
Наличие
09:00-20:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Первомайской в Долгопрудном
Долгопрудный, Первомайская ул., д. 44
Речной вокзал
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Центральной
Долгопрудный, Центральная ул., д. 5
Речной вокзал
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Каширском шоссе в ТРЦ Торговый квартал
Домодедово, мкр. Северный, Каширское шоссе, стр. 3А, ТРЦ Торговый квартал
Домодедовская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на проспекте Туполева в ТЦ Атак
Домодедово, Туполева Проспект, д. 2
Домодедовская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Боголюбова в ТЦ Терминал В
Дубна, Боголюбова пр-т, д.19
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Советской в ТЦ Пассаж в Егорьевске
Егорьевск, Советская ул., д.121
Котельники
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Гагарина в Жуковском
Жуковский, Гагарина ул., д. 35
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Дугина
Жуковский, Дугина ул., д. 28/12
Кузьминки
Выхино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в Зеленограде
Зеленоград, к.1204
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в Зеленограде в ТЦ Zelenoпарк
Зеленоград, МО, Солнечногорский район, городское поселение Ржавки, рабочий поселок Ржавки, 2-й микрорайон, строение 20
 
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в Зеленограде в ТЦ Атак
Зеленоград, д.234а
Речной вокзал
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в Зеленограде в ТЦ Перекресток
Зеленоград, к.900
 
Наличие
10:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Гагарина в Клину
Клин, ул. Гагарина, д. 26 В
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Октябрьской Революции в ТЦ Максимум
Коломна, Октябрьской Революции ул., д. 366
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на проспекте Королева
Королев, Королева проспект, д. 9
ВДНХ
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Пушкинской
Королев, Пушкинская ул., д. 13
ВДНХ
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в ТЦ Тетрис
Красногорск, Большая Воскресенская ул., д.1, ТЦ «Тетрис»
Тушинская
Строгино
Сходненская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Комсомольской
Красногорск, Комсомольская ул., д. 49
Тушинская
Митино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Пятницком шоссе в ТП Отрада
Красногорск, МО, Красногорский район, 7-ой километр Пятницкого шоссе, владение 2
Митино
Пятницкое шоссе
Тушинская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Ленина в ТК Ника
Лобня, Ленина ул., д. 9А
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Спортивной в ТЦ Атак
Лыткарино, Спортивная ул., строение 22
Котельники
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Воинов Интернационалистов
Люберцы, Воинов Интернационалистов ул., д. 3
Выхино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Октябрьском в Люберцах
Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380ж
Лермонтовский проспект
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Смирновской
Люберцы, Смирновская ул., д. 23
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в Ангеловом переулке
Москва, Ангелов переулок, д. 8
Митино
Тушинская
Пятницкое шоссе
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в Капотне
Москва, Капотня 3-й квартал, д.13
Домодедовская
Братиславская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в Северном Чертаново в ТРЦ Авентура
Москва, мкр. Северное Чертаново, д. 1А
Чертановская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в ТРЦ Каширская плаза
Москва, Каширское шоссе, ул. Шипиловская, д. 61к 2, этаж 1H
Домодедовская
Орехово
Каширская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в ТЦ Columbus
Москва, Кировоградская ул., д.13А
Пражская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в ТЦ РИО
Москва, Большая Черемушкинская ул., д. 1
Тульская
Академическая
Ленинский проспект
Нагорная
Крымская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в ТЦ Столица
Москва, Москва, НАО, ул. Никитина, д.2
Юго-Западная
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Авиаконструктора Миля
Москва, Авиаконструктора Миля ул., д. 7
Жулебино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Адмирала Ушакова
Москва, Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11
Бульвар адмирала Ушакова
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Алтуфьевском
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 84
Алтуфьево
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Алтуфьевском шоссе
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 40Д
Отрадное
Наличие
09:00-21:00Магазин на реконструкции
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Багратионовском проезде
Москва, Багратионовский пр-д, д 7, корп.20В
Багратионовская
Фили
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Бажова
Москва, Бажова ул., д. 8
Ботанический сад
ВДНХ
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Бауманской в ТЦ Елоховский Пассаж
Москва, ул. Бауманская, д. 32, стр. 2
Бауманская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Бескудниковском бульваре
Москва, Бескудниковский бульвар, д. 12
Петровско-Разумовская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Бирюлевской
Москва, Бирюлевская ул., д. 51 к. 1
Царицыно
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Большой Тульской в ТРЦ Ереван Плаза
Москва, ул. Большая Тульская, д.13
Тульская
Шаболовская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Большой Черкизовской
Москва, Большая Черкизовская ул., д. 5, корп. 1
Преображенская площадь
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Братиславской в ТЦ Волна
Москва, Братиславская ул., д. 14
Братиславская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на бульваре Яна Райниса
Москва, Яна Райниса бульвар, д. 4к1
Сходненская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Вернадского в ТРЦ Avenue Southwest
Москва, проспект Вернадского, д. 86 А
Юго-Западная
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Владимирской
Москва, 3-я Владимирская ул., д. 24Г
Перово
Новогиреево
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Волгоградском проспекте
Москва, Волгоградский проспект, д.119а
Кузьминки
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Госпитальном Валу
Москва, Госпитальный Вал, д. 16/2
Авиамоторная
Семёновская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Грина в ТЦ Флагман
Москва, Грина ул., д. 32
Бульвар Дмитрия Донского
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Дежнева
Москва, Дежнева пр-д., д. 27 к 1
Отрадное
Бабушкинская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Декабристов в ТРК FORT Отрадное
Москва, Декабристов ул. , д. 12, ТРК FORT Отрадное
Отрадное
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Дмитровском шоссе в ТРЦ XL
Москва, Дмитровское шоссе, д. 89 (ТРЦ «XL»)
Петровско-Разумовская
Селигерская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Дмитровском шоссе в ТЦ РИО
Москва, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 1
Петровско-Разумовская
Алтуфьево
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Дудинке в ТЦ Дудинка
Москва, Дудинка ул., д.3
Бабушкинская
ВДНХ
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Елецкой в ТЦ Перекресток
Москва, Елецкая ул., д. 15
Домодедовская
Зябликово
Красногвардейская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Ереванской
Москва, Ереванская ул., д. 24, корп. 1, стр. 1
Царицыно
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Зеленом проспекте
Москва, Зеленый проспект, д. 28 стр.1
Перово
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Каргопольской
Москва, Каргопольская ул., д. 14, корп.1
Отрадное
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Касимовской
Москва, Касимовская ул., д. 29
Царицыно
Пражская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Кастанаевской в ТЦ Давыдково
Москва, ул. Кастанаевская, д. 54, корпус 3, ТЦ Давыдково
Пионерская
Наличие
10:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Каширском шоссе в ТЦ Гудзон
Москва, Каширское шоссе, д. 14 ТЦ Гудзон
Нагатинская
Коломенская
Варшавская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Коровинском шоссе
Москва, Коровинское шоссе, д. 20 корпус 1
Петровско-Разумовская
Селигерская
Тимирязевская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Костякова
Москва, Костякова ул., д. 7/7
Тимирязевская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Кустанайской в ТЦ Столица
Москва, Кустанайская ул., д. 6
Красногвардейская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Ленинградском проспекте
Москва, Ленинградский проспект, д. 74А
Сокол
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Ленинградском Шоссе (ТЦ Персей для детей)
Москва, Ленинградское шоссе, д. 58, стр. 26...
Водный стадион
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Ленинградском шоссе в ТЦ Метрополис
Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 4, ТЦ Метрополис
Войковская
Наличие
10:00-23:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Ленинской слободе
Москва, Ленинская Слобода ул., д. 19
Автозаводская
Наличие
пн. - пт. 09:00-21:00сб. - вс. выходной
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Лескова
Москва, Лескова ул., вл.12а
Алтуфьево
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Манежной в Охотном ряду
Москва, р-н Тверской, пл. Манежная, д.1, стр.2
Охотный ряд
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Маршала Бирюзова
Москва, Маршала Бирюзова ул., д. 28
Октябрьское поле
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Маршала Катукова в ТЦ Бенефис
Москва, ул.Маршала Катукова, д.18, ТЦ Бенефис
Строгино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Маршала Тухачевского
Москва, Маршала Тухачевского ул., д. 36
Улица 1905 года
Беговая
Полежаевская
Краснопресненская
Октябрьское поле
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Матвеевской в ТЦ Матвеевский
Москва, Матвеевская ул., д. 20 к3
Славянский бульвар
Юго-Западная
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Миклухо-Маклая в ТЦ Капитолий
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 32А, ТЦ Капитолий
Беляево
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Миклухо-Маклая в ТЦ Шоколад
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 3 ТЦ Шоколад
Беляево
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Митинской в ТЦ Митино
Москва, ул. Митинская, 40 ТЦ Митино
Митино
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Нагорном бульваре
Москва, Нагорный б-р, д. 7
Профсоюзная
Беляево
Академическая
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Новогиреевской в ТЦ Новогиреевский
Москва, Новогиреевская ул, д. 11/36 стр.1
Перово
Новогиреево
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Новокосинской
Москва, Новокосинская ул., д. 47
Новокосино
Новогиреево
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Новочеркасском бульваре
Москва, Новочеркасский б-р, д. 13
Марьино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Орджоникидзе в ДЦ Орджоникидзе 11
Москва, Орджоникидзе ул., д. 11, с.1А
Ленинский проспект
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Островитянова
Москва, Островитянова ул., д. 13
Коньково
Юго-Западная
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Открытом Шоссе (ТЦ Подсолнухи)
Москва, Открытое шоссе, д. 9, стр.4
Бульвар Рокоссовского (Улица Подбельского)
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Паромной
Москва, Паромная ул., д.7 корп.5.
Алма-Атинская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Первомайской
Москва, Первомайская ул., д. 87 стр.1
Первомайская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Перовской
Москва, Перовская ул., д. 32 стр. 1
Перово
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Планерной
Москва, Планерная ул., д. 7
Планерная
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Покровской в ТЦ Некрасовка
Москва, ул. Покровская, д.20
Некрасовка
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Полярной
Москва, Полярная ул., д. 3 стр.1
Бабушкинская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Пронской в ТЦ Жулебино
Москва, Пронская ул., д. 8/4
Лермонтовский проспект
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на проспекте Буденного
Москва, Буденного проспект, д. 29/1
Семёновская
Шоссе Энтузиастов
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на проспекте Октября
Москва, проспект 40-лет Октября, д.19
Кузьминки
Люблино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Профсоюзной
Москва, Профсоюзная ул., д. 109В, строение 2
Коньково
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Профсоюзной ТЦ Принц-Плаза
Москва, Профсоюзная ул., д. 129А
Тёплый стан
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Рязанском проспекте в ТЦ Город
Москва, Рязанский проспект, дом 2, корпус 2, ТРК ГОРОД
Марксистская
Рязанский проспект
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Саянской
Москва, Саянская ул. , дом 8А
Новогиреево
Выхино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Сиреневом бульваре
Москва, Сиреневый бульвар, д.1 к.5
Щёлковская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Снежной
Москва, Снежная ул., д. 21/1
Свиблово
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Сокольнической площади
Москва, Сокольническая площадь, дом 4А
Сокольники
Красносельская
Преображенская площадь
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Солдатской
Москва, Солдатская ул., д. 6а
Авиамоторная
Семёновская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Солнцевском проспекте
Москва, Солнцевский пр-т, д. 2 стр.2
Юго-Западная
Солнцево
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Софьи Ковалевской
Москва, Софьи Ковалевской ул., д. 1
Алтуфьево
Петровско-Разумовская
Савёловская
Селигерская
Речной вокзал
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Старокачаловской
Москва, Старокачаловская ул., д. 1Б
Бульвар Дмитрия Донского
Бульвар адмирала Ушакова
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Старом Гае
Москва, Старый гай ул., д. 9
Новогиреево
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Старом Петровско-Разумовском в ТОЦ Вымпел
Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1, ТОЦ Вымпел
Динамо
Дмитровская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Строителей
Москва, Строителей ул., д. 7, корп. 1
Университет
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Судостроительной
Москва, Судостроительная ул., д. 29
Коломенская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Сходненской
Москва, Сходненская ул., д.52, корп.1
Сходненская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Талдомской
Москва, Талдомская ул., д. 15
Тимирязевская
Петровско-Разумовская
Селигерская
Речной вокзал
Алтуфьево
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Таллинской в ТК Троицский
Москва, Таллинская ул., д. 7
Строгино
Войковская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Толбухина
Москва, Толбухина ул., д. 9
Парк Победы
Славянский бульвар
Кунцевская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Трофимова
Москва, Трофимова ул., д. 15
Кожуховская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Уральской
Москва, Уральская ул., д. 13
Щёлковская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Уссурийской
Москва, Уссурийская ул., д. 9
Щёлковская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Федора Полетаева
Москва, Полетаева Федора ул., д. 34
Кузьминки
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Фестивальной
Москва, Фестивальная ул., д. 53а
Речной вокзал
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Филевском бульваре в ТЦ Универсам
Москва, Филевский бульвар, д.10
Фили
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Хабаровской
Москва, Хабаровская ул., д. 8
Щёлковская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Ходынском бульваре в ТРЦ Авиапарк
Москва, Ходынский бульвар, д. 4
ЦСКА
Наличие
пн. - чт., вс. 10:00-22:00пт. - сб. 10:00-23:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Черняховского
Москва, Черняховского ул., д. 6
Аэропорт
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Чертановской 32/1
Москва, Чертановская ул., д. 32, стр.1
Пражская
Южная
Улица академика Янгеля
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Чертановской, 63 к.2
Москва, Чертановская ул., д. 63 к2
Улица академика Янгеля
Чертановская
Калужская
Пражская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Чечёрском в ТРЦ Бутово Молл
Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский пр-д, д.51
Бунинская аллея
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Чонгарском бульваре
Москва, Чонгарский бульвар, д.10, корп.1
Варшавская
Каховская
Новые Черёмушки
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Шаболовке
Москва, Шаболовка ул., д. 10, корп. 2
Шаболовская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Шереметьевской в ТРЦ Райкин Плаза
Москва, Шереметьевская ул., д. 6, корп.1
Марьина роща
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Шипиловском проезде
Москва, Шипиловский проезд, д. 39, корп. 2
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Шолохова
Москва, Шолохова ул., д. 15А
Новопеределкино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Шоссе Энтузиастов в ТЦ Город
Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2, ТЦ Город
Авиамоторная
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Шоссейной в ТЦ Константа
Москва, Шоссейная ул., д. 30
Печатники
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Щербаковской
Москва, ул. Щербаковская, д. 35
Семёновская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Щукинской в ТРК Щука
Москва, ул. Щукинская, д. 42
Щукинская
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Энергетической
Москва, ул. Энергетическая, д. 18
Авиамоторная
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Юных Ленинцев
Москва, Юных Ленинцев ул., д. 3
Кузьминки
Текстильщики
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Юных Ленинцев
Москва, Юных Ленинцев ул., д. 73 к1
Кузьминки
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Воровского
Мытищи, Воровского ул., д.1
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на площади Свободы в ТЦ Воскресенский
Наро-Фоминск, пл. Свободы, д.2а, часть 2
 
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Интернационала в ТЦ ЦУМ
Ногинск, 3-го Интернационала ул., д. 69
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в Немчиновке в ТРЦ Vegas Кунцево
Одинцово, МО, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, село Немчиновка, Хорошевский проезд, дом 14
Белорусская
Кунцевская
Юго-Западная
Наличие
пн. - чт., вс. 10:00-23:00пт. - сб. 10:00-24:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Можайском шоссе
Одинцово, Можайское шоссе, д. 151, пом. 6
Белорусская
Парк Победы
Юго-Западная
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Союзной
Одинцово, Союзная ул., д. 7В
Парк Победы
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Ленина
Орехово-Зуево, Ленина ул., д. 49
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Большой Покровской
Павловский Посад, Большая Покровская ул., д. 35
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Октябрьском в Подольске
Подольск, Октябрьский проспект, д. 9В
Царицыно
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Советской в Подольске
Подольск, Советская ул., д. 2/1
Курская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в ТРЦ Акварель в Пушкино
Пушкино, Пушкинский р-н, 33 км Ярославского ш.
 
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Чехова в ТОЦ ВИТ
Пушкино, Чехова ул., д. 12
ВДНХ
Наличие
10:00-22:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Коммунистической
Раменское, Коммунистическая ул, д. 26
Выхино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Михалевича в ТЦ Раменский
Раменское, Михалевича ул., д.5
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Ленина
Реутов, Ленина ул., д. 16
Новогиреево
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Юбилейном в Реутове
Реутов, Юбилейный проспект, д. 33
Новокосино
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Вокзальной площади в ТЦ Преображенский
Сергиев Посад, площадь Вокзальная, д.1, пом.1
ВДНХ
Комсомольская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Новоугличском шоссе
Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 46
ВДНХ
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Ворошилова в Серпухове
Серпухов, Ворошилова ул., д. 113
Южная
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Красной
Солнечногорск, Красная ул., д. 70
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Андропова
Ступино, ул. Андропова, д.69
Павелецкая
Домодедовская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Московской во Фрязино
Фрязино, Московская ул., д. 3
Щёлковская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» в ТЦ МЕГА Химки
Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. №2, ТЦ МЕГА Химки
Речной вокзал
Планерная
Наличие
пн. - чт., вс. 10:00-23:00пт. - сб. 10:00-24:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» На Мельникова
Химки, пр-кт Мельникова, д. 2-Б
Речной вокзал
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Московской в Химках
Химки, Московская ул., д. 11
Речной вокзал
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Юбилейном в Химках
Химки, Юбилейный проспект, д. 40
Планерная
Речной вокзал
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Институтской
Щелково-3, Институтская ул., д. 27б
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Пушкина
Щелково, Пушкина ул., д. 1/16
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Талсинской
Щелково, Талсинская ул., д. 2
Щёлковская
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Карла Маркса в ТЦ Центральный
Электросталь, Карла Маркса ул., д.30а
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Николаева
Электросталь, Николаева ул., д. 30
 
Наличие
09:00-21:00
МАГАЗИН «ПОДРУЖКА» на Победы
Электросталь, Победы ул., д.17, корп.1
 
Наличие
09:00-21:00
Доставка и оплата
369
Уход/Лицо/Маски
2119
A`PIEU