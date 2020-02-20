Палочки для кутикулы `MORITZ` из натурального дерева 10 шт

Область использования: ногти

ногти Вес в упаковке: 22 г

22 г Высота упаковки: 170 мм

170 мм Ширина упаковки: 65 мм

65 мм Длина упаковки: 8 мм

Палочки для кутикулы MORITZ из натурального дерева обеспечат качественный уход за ногтями. Сторона с плоской формой поможет деликатно отодвинуть кутикулу с ногтевой пластины, заостренный кончик подходит для очистки внутренней поверхности ногтя. Для достижения наилучшего результата перед удалением кутикулы размягчите ее при помощи расслабляющей ванночки или специальным средством. В состав набора входят 10 палочек и удобный чехол для хранения.

Способ применения:

Используйте инструмент по назначению.