Маска для лица `SEA OF SPA` с витамином С 150 мл

Хорошая маска

Купила и не пожалела. Очень понравилась. Кожа после неё сразу мягкая, нет чувства стянулось. И нет

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покраснений, что важно для меня, так как почти от всех масок сильные покраснеете и горит лицо. Буду продолжать пользоваться.